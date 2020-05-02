Под Воронежем бомж обворовал четыре дачных домика

2 Май 2020 2020-05-02T20:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каширском районе полицейские задержали серийного вора, который обчищал дачные домики. С марта в полицию стали обращаться хозяева с заявлениями о кражах на территории садоводческого товарищества посёлка Колодезный. Исчезали инструменты, электропровода и металлические предметы.

Под подозрение попал 65-летний бомж. За два месяца он совершил четыре кражи в дачном поселке.

В отделе полиции подозреваемый признался, что потерял работу и тяжелое материальное положение толкнуло его на преступления. Теперь ему предстоит ответить за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU