2020-05-02T20:37:43+03:00
Происшествия

Под Воронежем бомж обворовал четыре дачных домика

Вор обчищал дачный посёлок в Колодезном
Ярослав ИВАНОВ
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В Каширском районе полицейские задержали серийного вора, который обчищал дачные домики. С марта в полицию стали обращаться хозяева с заявлениями о кражах на территории садоводческого товарищества посёлка Колодезный. Исчезали инструменты, электропровода и металлические предметы.

Под подозрение попал 65-летний бомж. За два месяца он совершил четыре кражи в дачном поселке.

В отделе полиции подозреваемый признался, что потерял работу и тяжелое материальное положение толкнуло его на преступления. Теперь ему предстоит ответить за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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