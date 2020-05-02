Под Воронежем бомж обворовал четыре дачных домика
Вор обчищал дачный посёлок в Колодезном
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В Каширском районе полицейские задержали серийного вора, который обчищал дачные домики. С марта в полицию стали обращаться хозяева с заявлениями о кражах на территории садоводческого товарищества посёлка Колодезный. Исчезали инструменты, электропровода и металлические предметы.
Под подозрение попал 65-летний бомж. За два месяца он совершил четыре кражи в дачном поселке.
В отделе полиции подозреваемый признался, что потерял работу и тяжелое материальное положение толкнуло его на преступления. Теперь ему предстоит ответить за кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU