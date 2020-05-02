2020-05-02T20:24:43+03:00
Происшествия

Под Воронежем мотоцикл врезался в фуру: двое погибших

Авария произошла в Бобровском районе
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 2 мая смертельная авария случилась Бобровском районе. Около 10.00 на 579-м километре автодороги М-4 «Дон» мотоцикл Honda врезался в большегруз MAN, который следовал со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы.

В аварии погибли два человека: водитель мотоцикла (его личность устанавливают, на вид ему 30–35 лет) и его 27-летний пассажир.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24