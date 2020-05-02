Библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на видео-марафон «Расскажи мне о войне»
Областные библиотеки подготовили ко Дню Победы дистанционные мероприятия.
«Никитинка» с 1 по 9 мая проводит видео-марафон «Расскажи мне о войне». Каждый день библиотекари будут проводить книжные видео-обзоры о книгах и фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Воронежцы могут принять участие в викторине «Дорогами войны шагала песня», посмотреть архивные записи патриотических концертов разных лет «Победа в сердце каждого живёт», послушать лучшие стихи о войне.
Воронежская областная детская библиотека в онлайн-формате организует обзоры книг, виртуальные выставки, мастер-классы.
Воронежская областная юношеская библиотека имени Кубанева приглашает на интерактивную выставку «Война и вещи», которая расскажет о личных вещах людей военного времени.
ИСТОЧНИК KP.RU