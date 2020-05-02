Библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на видео-марафон «Расскажи мне о войне»

2 Май 2020 2020-05-02T17:19:16+03:00

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Областные библиотеки подготовили ко Дню Победы дистанционные мероприятия.

«Никитинка» с 1 по 9 мая проводит видео-марафон «Расскажи мне о войне». Каждый день библиотекари будут проводить книжные видео-обзоры о книгах и фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Воронежцы могут принять участие в викторине «Дорогами войны шагала песня», посмотреть архивные записи патриотических концертов разных лет «Победа в сердце каждого живёт», послушать лучшие стихи о войне.

Воронежская областная детская библиотека в онлайн-формате организует обзоры книг, виртуальные выставки, мастер-классы.

Воронежская областная юношеская библиотека имени Кубанева приглашает на интерактивную выставку «Война и вещи», которая расскажет о личных вещах людей военного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU