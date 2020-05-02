Воронежец потерял деньги, пытаясь получить компенсацию за вложение в финансовую пирамиду

2 Май 2020 2020-05-02T16:57:25+03:00

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1 мая жертвами мошенников стали три жителя Воронежской области. В общей сложности, они лишились более 26 тысяч рублей.

79-летнему воронежцу позвонил неизвестный и сообщил, что мужчине якобы положена компенсация 110 тысяч рублей за вложение в финансовую пирамиду несколько лет назад. Но чтобы получить выплаты, ему необходимо перечислить 10 тысяч рублей налоговой пошлины. Пенсионер под диктовку мошенника совершил ряд финансовых операций, в результате которых перечислил деньги на счёт аферистов.

Будьте бдительны, предупредите пожилых родственников о расхожих схемах мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU