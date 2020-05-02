Воронежец потерял деньги, пытаясь получить компенсацию за вложение в финансовую пирамиду
1 мая жертвами мошенников стали три жителя Воронежской области. В общей сложности, они лишились более 26 тысяч рублей.
79-летнему воронежцу позвонил неизвестный и сообщил, что мужчине якобы положена компенсация 110 тысяч рублей за вложение в финансовую пирамиду несколько лет назад. Но чтобы получить выплаты, ему необходимо перечислить 10 тысяч рублей налоговой пошлины. Пенсионер под диктовку мошенника совершил ряд финансовых операций, в результате которых перечислил деньги на счёт аферистов.
Будьте бдительны, предупредите пожилых родственников о расхожих схемах мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU