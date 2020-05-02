В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале

2 Май 2020 2020-05-02T17:27:06+03:00

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Правоохранители и представители департамента здравоохранения Воронежской области разбираются в обстоятельствах происшествия, случившегося в ночь с 1 на 2 мая в Новоусманской больнице. Из окна второго этажа выпал Александр Шулепов. Врач, засветившийся в «коронавирусном» скандале, лечился от Covid-19. У потерпевшего диагностировали перелом основания черепа, он находится в реанимации.

- Ведётся расследование инцидента, о его результатaх сообщим, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.

Напомним, Александ Шулепов вместе с коллегой по работе, фельдшером Александром Косякиным заявил о недостаточных мерах защиты персонала скорой при контакте с больными и принуждении работать даже после положительного теста на COVID-19. Департамент здравоохранения опроверг эту информацию. После того, как Косякина вызвали в полицию, предупредив об уголовной ответственности за распространение ложной информации, Александр Шулепов записал видео, в котором опроверг слова Косякина, заявив, что предыдущее видео он записал под влиянием эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU