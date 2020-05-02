2020-05-02T15:03:37+03:00
Общество

В Воронеже завершается реконструкция площади Победы

Но массовые мероприятия на ней пройдут лишь после того, как снимут режим повышенной готовности
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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В Воронеже завершается реконструкция площади Победы. Строители успели сделать все работы в срок, как и обещали. Теперь очередь осталась за управлением строительной политики города, сотрудникам которого предстоит проверить все дефекты. Если они обнаружится, подрядчик должен будет их устранить за свой счет и в короткий срок.

Работы на площади начались в июле прошлого года. Каждый раз мэр Вадим Кстенин, посещая объект, спрашивал у строителей, успеют ли они все сделать ко Дню Победы? Волнение градоначальника легко можно была объяснить: площадь выглядела, словно после бомбежки, работы предстояло много. Плюс ко всему, переживания добавил сам холм, на котором находится мемориальные объекты. Оказалось, что грунт на нем насыпной, неустойчивый. В итоге холм укрепили буронабивными сваями и сделали на нем смотровую площадку. Точнее, она там была и раньше. Но то была просто точка, с которой просматривался Чернавский мост и левый берег. Теперь это полноценная смотровая площадка, напоминающая по форме звезду. Ее «лучи» помимо эстетической функции еще и удерживают грунт. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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