2 Май 2020 2020-05-02T15:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже завершается реконструкция площади Победы. Строители успели сделать все работы в срок, как и обещали. Теперь очередь осталась за управлением строительной политики города, сотрудникам которого предстоит проверить все дефекты. Если они обнаружится, подрядчик должен будет их устранить за свой счет и в короткий срок.

Работы на площади начались в июле прошлого года. Каждый раз мэр Вадим Кстенин, посещая объект, спрашивал у строителей, успеют ли они все сделать ко Дню Победы? Волнение градоначальника легко можно была объяснить: площадь выглядела, словно после бомбежки, работы предстояло много. Плюс ко всему, переживания добавил сам холм, на котором находится мемориальные объекты. Оказалось, что грунт на нем насыпной, неустойчивый. В итоге холм укрепили буронабивными сваями и сделали на нем смотровую площадку. Точнее, она там была и раньше. Но то была просто точка, с которой просматривался Чернавский мост и левый берег. Теперь это полноценная смотровая площадка, напоминающая по форме звезду. Ее «лучи» помимо эстетической функции еще и удерживают грунт. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU