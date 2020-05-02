2020-05-02T14:53:02+03:00
Общество

В Воронеже запустили фонтан на обновлённой площади Победы

Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Фото мэрии ВоронежаФото мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

В Воронеже завершили реконструкцию площади Победы.

На памятном месте замостили поверхность гранитом. Площадь смотровой площадки увеличили. Очистили струйный абразивом карту с ходом боевых действий в Воронежско-Касторненской операции и мультифигурную скульптурную композицию из меди площадью более 400 квадратных метров, затем патинировали их. Очистили 42-х метровую стелу с изображением Ордена Отечественной войны, которым награжден город к 30-летию Победы. Рядом с картой появилась надпись «Воронежский фронт». В перспективе надпись и карту планируется подсветить.

Провели комплексное озеленение: выстелили более 4 000 квадратных метров рулонного газона, на клумбах высадили более 11 тысяч бегоний и цинерарий, провели зонирование кизильником, склон украсили 500 кустов девичьего винограда, который будет закреплять грунт. Территорию оснастили системой автополива, протяженностью около двух километров.

В техническом режиме запустили фонтанный комплекс. Он состоит из трех двойных чаш, композиционно повторяющих геометрию площади. Предполагается, что фонтан будет работать в двух режимах. В повседневном из фонтана будут бить двухметровые струи без перемены высоты, вечером они будут подсвечиваться белым. В праздничные и выходные дни из чаш будет бить четырёхметровый статичный столб воды с красной подсветкой вечером.

- Этот фонтан не увеселительный, а мемориальный. Аналог - на Поклонной горе в Москве. Струи воды символизируют стоящие шеренги погибших в годы войны солдат, а красный цвет подсветки - трагедию, мемориальный огонь в память о погибших воинах, – подчеркнул соавтор проекта реконструкции площади Победы Константин Кузнецов.

Работы по реконструкции площади начались в июне 2019 года. Она велась под контролем одного из авторов монументального комплекса архитектора Николая Гуненкова. В ближайшее время управление строительной политики проверит качество работ.

Торжественные мероприятия к 75-летию Великой Победы на обновлённой площади Победы состоятся после того, как будет снят «режим повышенной готовности», объявленный в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Библиотека имени Никитина приглашает воронежцев на видео-марафон «Расскажи мне о войне»
Воронежец потерял деньги, пытаясь получить компенсацию за вложение в финансовую пирамиду
В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале
В Воронеже завершается реконструкция площади Победы
В Воронеже запустили фонтан на обновлённой площади Победы
В Воронежской области утверждена региональная правовая база для проведения Переписи-2020
В Воронеже жители двух микрорайонов второй день сидят без воды
Воронежец преследовал угонщика своего авто на машине соседа
В Воронеже фура вытолкнула «Рено» на встречку
Коронавирусом в Воронеже заразились еще 36 человек
Музеи научат воронежцев делать письма-треугольники
В Воронежской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 33 человека
В Воронеже жители целого микрорайона остались без воды 1 мая
Почта изменила график работы в праздничные дни в Воронеже
Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 1 мая достигло 115 человек
В Воронеже женщина потеряла 200 тысяч, поверив в хакерскую атаку мошенников
В праздничные дни в Воронеже сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей
В Воронежской области задержали парня с наркотиками в бутылке из-под кетчупа
В Воронеже мошенник «покупал» дорогие телефоны с помощью поддельных квитанций о переводе денег
Воронежский спортсмен поучаствовал во всероссийской квартирной олимпиаде
В Воронежской области сгорело пять домов
Владимир Нетёсов: «Совет по устойчивому развитию экономики региона аккумулировал ряд актуальных для субъектов МСП предложений»
В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 36 человек на 1 мая
В Воронежской области в столкновении двух автомобилей пострадали три человека
Владимир Нетёсов: «Пакет налоговых льгот для МСП оформлен законодательно»
В заповеднике в Воронежской области показали семейную сцену косуль