В Воронеже запустили фонтан на обновлённой площади Победы

2 Май 2020 2020-05-02T14:53:02+03:00

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В Воронеже завершили реконструкцию площади Победы.

На памятном месте замостили поверхность гранитом. Площадь смотровой площадки увеличили. Очистили струйный абразивом карту с ходом боевых действий в Воронежско-Касторненской операции и мультифигурную скульптурную композицию из меди площадью более 400 квадратных метров, затем патинировали их. Очистили 42-х метровую стелу с изображением Ордена Отечественной войны, которым награжден город к 30-летию Победы. Рядом с картой появилась надпись «Воронежский фронт». В перспективе надпись и карту планируется подсветить.

Провели комплексное озеленение: выстелили более 4 000 квадратных метров рулонного газона, на клумбах высадили более 11 тысяч бегоний и цинерарий, провели зонирование кизильником, склон украсили 500 кустов девичьего винограда, который будет закреплять грунт. Территорию оснастили системой автополива, протяженностью около двух километров.

В техническом режиме запустили фонтанный комплекс. Он состоит из трех двойных чаш, композиционно повторяющих геометрию площади. Предполагается, что фонтан будет работать в двух режимах. В повседневном из фонтана будут бить двухметровые струи без перемены высоты, вечером они будут подсвечиваться белым. В праздничные и выходные дни из чаш будет бить четырёхметровый статичный столб воды с красной подсветкой вечером.

- Этот фонтан не увеселительный, а мемориальный. Аналог - на Поклонной горе в Москве. Струи воды символизируют стоящие шеренги погибших в годы войны солдат, а красный цвет подсветки - трагедию, мемориальный огонь в память о погибших воинах, – подчеркнул соавтор проекта реконструкции площади Победы Константин Кузнецов.

Работы по реконструкции площади начались в июне 2019 года. Она велась под контролем одного из авторов монументального комплекса архитектора Николая Гуненкова. В ближайшее время управление строительной политики проверит качество работ.

Торжественные мероприятия к 75-летию Великой Победы на обновлённой площади Победы состоятся после того, как будет снят «режим повышенной готовности», объявленный в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU