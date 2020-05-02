2020-05-02T14:11:01+03:00
Общество

В Воронежской области утверждена региональная правовая база для проведения Переписи-2020

Региональный парламент принял закон, устанавливающий права и обязанности муниципалитетов, а также порядок финансирования мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Воронежская областная Дума приняла закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».

–Документ был подготовлен в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Воронежской области. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области наделяются данным законом рядом государственных полномочий. В частности, они должны будут выделить помещения (охраняемые, оборудованные мебелью и средствами связи), которые пригодны для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении. Кроме того, муниципалитеты наделяются полномочием по обеспечению охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Переписи 2020 года. Также они должны будут предоставить необходимые транспортные средства и средства связи, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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