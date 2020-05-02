В Воронеже жители двух микрорайонов второй день сидят без воды

2 Май 2020 2020-05-02T13:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Подклетного и Придонского второй день сидят без воды. Авария на трубопроводе на улице 232 Стрелковой дивизии в Придонском случилась 1 мая, воду отключили в десятке многоквартирных домов. К вечеру повреждение трубы диаметром 150 мм устранили. Но в ходе обследования сетей коммунальщики обнаружили ещё один прорыв. Для его устранения потребовалось отключить воду ещё и жителям Подклетного. Коммунальщики планируют закончить работы к вечеру 2 мая.

- Для жителей организован подвоз технической воды - по адресу ул.232 Стрелковой дивизии, 13, - сообщили в «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU