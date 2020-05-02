Воронежец преследовал угонщика своего авто на машине соседа

2 Май 2020 2020-05-02T12:04:12+03:00

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Днем 30 апреля 37-летний воронежец попросил помощи полиции в погоне за угонщиком своей машины. Мужчина припарковал «Хендэ» у своего дома на Ростовской. Но уже будучи в своей квартире, увидел на брелке автосигнализации, что его машина... уезжает. Владелец кинулся в погоню на автомобиле соседа.

Полицейские задержали угонщика в Масловке. 37-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства признался, что выпил и ему захотелось покататься. Двигатель машины он запустил ранее найденными ключами, которые случайно подошли к замкам. Теперь ему придётся ответить за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU