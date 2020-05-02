В Воронеже фура вытолкнула «Рено» на встречку

2 Май 2020 2020-05-02T11:19:41+03:00

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За 1 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 74 ДТП, большинство аварий произошло в областном центре – 44. Три человека получили травмы.

Около 17.00 на ул. Антонова-Овсеенко в Северном районе Воронежа пострадала женщина.

49-летний водитель «Вольво FH» с полуприцепом, двигаясь по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. 45 Стрелковой Дивизии в направлении ул. 9 Января, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди «Рено Меган». «Рено» выехал на «встречку» и врезался в МАЗ, после этого легковушку отбросило на крайнюю левую полосу движения, где она столкнулась с движущимся по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. 45 Стрелковой Дивизии в сторону ул. 9 Января автомобилем «Киа Рио».

В результате ДТП 21-летняя пассажирка «Рено Меган» с травмами различной тяжести попала в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU