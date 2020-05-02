Коронавирусом в Воронеже заразились еще 36 человек

2 Май 2020 2020-05-02T10:23:57+03:00

Контактировавших с ними проверяют на COVID-19

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2 мая оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию.

Положительные тесты на COVID-19 подтвердили ещё у 36 жителей Воронежской области. Все пациенты проходят лечение под наблюдением врачей, контактировавших с ними проверят на заражение инфекцией.

Напомним, 565 воронежцев заразились коронавирусом с начала пандемии. Девять умерли. 115 человек выздоровели..

ИСТОЧНИК KP.RU