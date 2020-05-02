2020-05-02T09:34:40+03:00
Звезды

Воронежские музеи научат делать письма-треугольники

Учреждения культуры разработали дистанционные проекты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские музеи ко Дню Победы подготовили тематические онлайн программы.

Краеведческий музей сделал проект «Город героев», он посвящён героям войны, именем которых названы улицы в Воронеже. А в рамках проекта «О войне рассказано не всё…» волонтёры и сотрудники музея прочтут фронтовые письма.

Литературный музей имени Никитина 1 проводит виртуальное занятие для детей «Письмо с фронта». Ребята узнают не только о фронтовой переписке бойцов Красной Армии с родными и близкими, о работе военных почтальонов и единственном в мире памятнике фронтовому почтальону, который установлен в Воронеже, но и увидят письма с фронта из коллекции музея, научатся сворачивать письма-треугольники.

Литературный музей приглашает также посмотреть видеопрограммы, посетить виртуальный читальный зал, видео-лекцию «Бои и победы Юрия Гончарова», посвященную лауреату Госпремии РСФСР, почетному гражданину Воронежа, почетному профессору Воронежского университета, большому русскому писателю Юрию Гончарову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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