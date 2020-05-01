2020-05-01T20:02:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 33 человека

Под наблюдением дома находятся 3 559 местных жителей
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще 33 человека.В изолирующих боксах в медорганизациях находятся 629 человек. Такие данные озвучили в региональном штабе на 20.00 пятницы, 1 мая.

Увеличилось и количество местных жителей, находящихся под наблюдением на дому. Если сутки назад их было 2555, то теперь врачи следят за состоянием 3 559 человек.

Напомним, число заболевших Covid-19 в регионе превысило 529. За сутки коронавирус подтвердился у 36 местных жителей. Девять умерли. 115 человек. выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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