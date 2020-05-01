Почта изменила график работы в праздничные дни в Воронеже

1 Май 2020 2020-05-01T18:02:08+03:00

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Воронежские отделения почты изменят график работы в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по региону.

Так, 1 и 9 мая объявлены выходными. А в пятницу 8 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 и 11 мая почта будет принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

В остальные дни, 2, 3, 6, 7 и 10 мая, почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU