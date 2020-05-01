2020-05-01T18:02:08+03:00
Общество

Почта изменила график работы в праздничные дни в Воронеже

Выходными станут 1 и 9 мая
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские отделения почты изменят график работы в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по региону.

Так, 1 и 9 мая объявлены выходными. А в пятницу 8 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 и 11 мая почта будет принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

В остальные дни, 2, 3, 6, 7 и 10 мая, почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 33 человека
В Воронеже жители целого микрорайона остались без воды 1 мая
Почта изменила график работы в праздничные дни в Воронеже
Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 1 мая достигло 115 человек
В Воронеже женщина потеряла 200 тысяч, поверив в хакерскую атаку мошенников
В праздничные дни в Воронеже сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей
В Воронежской области задержали парня с наркотиками в бутылке из-под кетчупа
В Воронеже мошенник «покупал» дорогие телефоны с помощью поддельных квитанций о переводе денег
Воронежский спортсмен поучаствовал во всероссийской квартирной олимпиаде
В Воронежской области сгорело пять домов
Владимир Нетёсов: «Совет по устойчивому развитию экономики региона аккумулировал ряд актуальных для субъектов МСП предложений»
В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 36 человек на 1 мая
В Воронежской области в столкновении двух автомобилей пострадали три человека
Владимир Нетёсов: «Пакет налоговых льгот для МСП оформлен законодательно»
В заповеднике в Воронежской области показали семейную сцену косуль