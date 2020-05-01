Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 1 мая достигло 115 человек

1 Май 2020 2020-05-01T17:32:05+03:00

За сутки болезнь официально победили еще 28 человек

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Рекордное количество выздоровевших от коронавируса воронежцев зарегистрировано в пятницу, 1 мая. По данным оперативного штаба области по борьбе с инфекцией, в этот день общее количество выписанных пациентов достигло 115 человек. Таким образом, за сутки болезнь победили 28 пациентов.

Напомним, число заболевших Covid-19 в регионе превысило 529. За сутки коронавирус подтвердился у 36 местных жителей. Девять умерли.

Тем временем, в области ослабили режим самоизоляции. Теперь работу разрешили ряду промышленных предприятий и торговых организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU