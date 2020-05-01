2020-05-01T16:50:31+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина потеряла 200 тысяч, поверив в хакерскую атаку мошенников

Горожане продолжают верить звонкам из «службы безопасности банка»
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки мошенники обманули местных жителей 12 раз.Всего за сутки мошенники обманули местных жителей 12 раз.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже женщина лишилась 200 тысяч рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 1 мая.

Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и заявил о хакерской атаке на ее банковский счет. Аферист попросил горожанку совершить несколько операций через мобильное приложение, чтобы защититься от мошенников. Женщина выполнила условия и потеряла все сбережения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Всего за сутки в регионе зарегистрировано двенадцать сообщений о мошенничествах бесконтактным способом. Общий ущерб составил около 800 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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