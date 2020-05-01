2020-05-01T15:18:08+03:00
Общество

В праздничные дни в Воронеже сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей

Нарушителей будут штрафовать и лишать прав
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в прадничные дни проведут рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».

Только 29 апреля в регионе госавтоинспекторы выявили 29 фактов управления авто в состоянии опьянения. Кроме того, еще один водитель уже второй раз попался пьяным за рулем.

В полиции напоминают, что управление авто в нетрезвом виде, а также отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения наказывается штрафов в размере 30 000 рублей, а также лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

А тем, кто попадется пьяным за рулем повторно, грозит уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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