В Воронеже мошенник «покупал» дорогие телефоны с помощью поддельных квитанций о переводе денег

1 Май 2020 2020-05-01T13:18:37+03:00

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В Воронеже задержали мошенника, который обманывал людей во время покупки дорогих товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 1 апреля.

В апреле мужчина находил объявления о продаже телефонов и часов одной фирмы Сети. Затем он договаривался о личной встрече с продавцами. Мужчина показывал им поддельные платежные документы о переводе денег на их личный счет, забирал товар и уходил. При этом оплата на счет владельцев устройств так и не поступала.

Когда горожане понимали, что их обманули, они обращались в полицию. Личность афериста установили по камерам видеонаблюдения. Оказалось, что он добрался до Воронежа с помощью попутного транспорта и арендовал здесь квартиру. Квитанции он подделывал через электронный кошелек. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к семи таким мошенничествам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU