Воронежский спортсмен поучаствовал в всероссийской квартирной олимпиаде с новой дисциплиной
Чемпион по брейк-дансу из Воронежа Сергей Чернышев, известный как Бамблби, открыл соревнования «Квартириада 2020» от Олимпийского комитета России. Спортсмен придумал новую дисциплину, которую назвал «прыжки со шваброй в кровать». Видеозапись опубликовали в Инстаграм-аккаунте комитета накануне, 30 апреля.
Бамблби подстроил классическую олимпийскую дисциплину прыжки с шестом под условия самоизоляции. Вместо шеста парень использует швабру, а приземляется не на привычные спортивные маты, а на кровать. Медаль Сергею вручает его младшая сестра.
Новый вид соревнований в комитете придумали для того, чтобы спортсмены оставались в форме даже в условиях пандемии. Для участия в них необходимо записать оригинальное видео с новой спортивной дисциплиной в домашних условиях.
Авторы десяти самых креативных видео получат в подарок талисманы Олимпийской команды России, а тройка финалистов - комплекты олимпийской экипировки. Итоги подведут 14 мая.
Напомним, в 2018 году Сергей Чернышев произвел фурор на третьих летних юношеских Олимпийских играх. На мировом форуме, проходящем в Буэнос-Айресе, он завоевал золото в дебютировавшем виде спорта – брейк-дансе.
ИСТОЧНИК KP.RU