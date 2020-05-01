Воронежский спортсмен поучаствовал в всероссийской квартирной олимпиаде с новой дисциплиной

1 Май 2020 2020-05-01T12:04:20+03:00

Бамблби ввел в соревнования прыжки со шваброй в кровать

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Чемпион по брейк-дансу из Воронежа Сергей Чернышев, известный как Бамблби, открыл соревнования «Квартириада 2020» от Олимпийского комитета России. Спортсмен придумал новую дисциплину, которую назвал «прыжки со шваброй в кровать». Видеозапись опубликовали в Инстаграм-аккаунте комитета накануне, 30 апреля.

olympic_russia Сергей Чернышев из Воронежа#Квартириада2020

Бамблби подстроил классическую олимпийскую дисциплину прыжки с шестом под условия самоизоляции. Вместо шеста парень использует швабру, а приземляется не на привычные спортивные маты, а на кровать. Медаль Сергею вручает его младшая сестра.

Новый вид соревнований в комитете придумали для того, чтобы спортсмены оставались в форме даже в условиях пандемии. Для участия в них необходимо записать оригинальное видео с новой спортивной дисциплиной в домашних условиях.

Авторы десяти самых креативных видео получат в подарок талисманы Олимпийской команды России, а тройка финалистов - комплекты олимпийской экипировки. Итоги подведут 14 мая.

Напомним, в 2018 году Сергей Чернышев произвел фурор на третьих летних юношеских Олимпийских играх. На мировом форуме, проходящем в Буэнос-Айресе, он завоевал золото в дебютировавшем виде спорта – брейк-дансе.

ИСТОЧНИК KP.RU