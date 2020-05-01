В Воронежской области сгорело пять домов

1 Май 2020 2020-05-01T11:02:54+03:00

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В поселке Абрамовка Таловского района накануне, 30 апреля, сгорело пять жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Вызов спасателям поступил в 15.29. На улице Октябрьской горели три строения. Также из-за близкого расположения других деревянных домов, был риск того, что огонь перекинется и на них. В 15.57 на место выехали дополнительные дежурные караулы. В 16.20 уже горели пять жилых домов.

Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области.

Только в 18.55 пожар удалось потушить полностью. Огонь полностью уничтожил три жилых дома и пять надворных построек. Еще два дома сгорели частично. К счастью, никто не пострадал. С огнем справлялись 56 человек и 19 единиц техники.

По факту пожара прокуратура Таловского района проводит проверку. Устанавливаются его причины и размер ущерба.

По словам местных жителей, пожар начался с бани. Поэтому отдел надзорной деятельности выясняет, есть ли в деле признаки преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Напомним, в рыбацком поселке Радчино Рамонского района в ночь на 30 апреля сгорели более 20 рыбацких домиков и хозяйственных построек. Дело также взяли на контроль проверку в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU