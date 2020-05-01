Владимир Нетёсов: «Совет по устойчивому развитию экономики региона аккумулировал ряд актуальных для субъектов МСП предложений»

1 Май 2020 2020-05-01T10:10:04+03:00

Парламентский Совет сегодня готов обеспечивать эффективную двустороннюю связь между властью и бизнесом в условиях пандемии коронавирусной инфекции, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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На текущий момент в регионе действует два актуальных информационных ресурса, непосредственно связанных с деятельностью парламентского Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного, в том числе, для оказания дополнительной информационной поддержки широкому кругу представителей малого и среднего бизнеса в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU