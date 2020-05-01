В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 36 человек на 1 мая
Пациентов наблюдают врачи
Общее число воронежцев с Covid-19 - 529.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области коронавирусом заразились еще 36 человек. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 1 мая. Общее число людей с подтвержденным диагнозом достигло 529 человек.
Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.
Напомним, от Covid-19 в регионе выздоровели уже 87 человек. Девять умерли.
Тем временем, в области ослабили режим самоизоляции. Теперь работу разрешили ряду промышленных предприятий и торговых организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU