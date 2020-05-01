2020-05-01T10:12:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 36 человек на 1 мая

Пациентов наблюдают врачи
Юлия ДИДЕНКО
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Общее число воронежцев с Covid-19 - 529.Общее число воронежцев с Covid-19 - 529.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области коронавирусом заразились еще 36 человек. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 1 мая. Общее число людей с подтвержденным диагнозом достигло 529 человек.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, от Covid-19 в регионе выздоровели уже 87 человек. Девять умерли.

Тем временем, в области ослабили режим самоизоляции. Теперь работу разрешили ряду промышленных предприятий и торговых организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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