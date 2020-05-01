В Воронежской области в столкновении двух автомобилей пострадали три человека

1 Май 2020 2020-05-01T09:34:57+03:00

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В Воронежской области «Газель» протаранила «Тойоту». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 1 мая.

Авария случилась накануне, 30 апреля, в 3..40 часов на 651 км трассы М4-«Дон». По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Газель» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Виста». За рулем иномарки был 50-летний москвич.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и его 41-летняя и 22-летняя пассажирки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 117 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - семь, в районах области – 18. В восьми ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU