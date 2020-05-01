В заповеднике в Воронежской области показали семейную сцену косуль

1 Май 2020 2020-05-01T08:02:03+03:00

Самка была не расположена к общению с самцом

Изменить размер текста: A A

В Хоперском государственном природном заповеднике в фотоловушку попала семейная драма косуль. Видеозапись опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети.

Как пояснили сотрудники заповедника, весной самки косуль предпочитают держаться отдельно от самцов, но это не значит, что самцы не хотят общаться. Совсем наоборот. А вот самки не расположены к взаимодействию сними, поэтому всем своим поведением это показывают.

Кстати, косули - территориальные животные. Это значит, что на участке самца проживают несколько самок.

Косули.

ИСТОЧНИК KP.RU