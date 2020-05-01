В заповеднике в Воронежской области показали семейную сцену косуль
Самка была не расположена к общению с самцом
Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:
В Хоперском государственном природном заповеднике в фотоловушку попала семейная драма косуль. Видеозапись опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети.
Как пояснили сотрудники заповедника, весной самки косуль предпочитают держаться отдельно от самцов, но это не значит, что самцы не хотят общаться. Совсем наоборот. А вот самки не расположены к взаимодействию сними, поэтому всем своим поведением это показывают.
Кстати, косули - территориальные животные. Это значит, что на участке самца проживают несколько самок.
Косули.
ИСТОЧНИК KP.RU