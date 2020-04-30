В Воронеже машина перевернулась набок прямо у церкви
ДТП случилось между остановками Полины Осипенко и Нижней [фото]
Машина встала на бок прямо у ворот храма.Фото: Максим Русаков.
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30 апреля у церкви, находящейся на левом берегу, между остановками Нижней и Полины Осипенко случилось ДТП. Водитель автомобиля (марку его на фото трудно определить) пошел в неуправляемый занос по непонятной причине. В результате машина встала набок прямо напротив храма. В городском отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.
Напомним, не так давно похожая авария произошла в Кольцовском сквере. 29 марта «Фольксваген» протаранил ограждение и встал на крышу. Прямо в сквере. Водитель с места ДТП сбежал.
ИСТОЧНИК KP.RU