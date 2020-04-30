В центре Воронежа водитель эвакуатора оторвал троллейбусные провода и вернул машину нарушителю

30 Апр 2020 2020-04-30T20:00:02+03:00

Водителю эвакуатора предстоит объяснять, как он не увидел провода. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Необычное ДТП случилось 30 апреля в 15.15 у дома № 68 на улице Карла Маркса, у остановки «Театральная». 23-летний водитель эвакуатора стрелой своей машины зацепил троллейбусные провода. Они оторвались и упали на припаркованные «Порше» и «Киа». Машины получили повреждения.

По словам очевидца аварии, повезло водителю «Лады-Приоры», которую должны были эвакуировать за какое-то нарушение. Водитель эвакуатора, дожидавшийся «разбора полетов», вынужден был вернуть ему машину. Так что раскошеливаться за штрафстоянку не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU