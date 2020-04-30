2020-04-30T19:41:26+03:00
Общество

Под Воронежем из кранов текла опасная для здоровья вода

Сотрудники прокуратуры возбудили два административных дела
Юрий КОЗЛОВ
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Вода из кранов поселка в Новоусманском районе прозрачностью не отличается.Вода из кранов поселка в Новоусманском районе прозрачностью не отличается.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Работники прокуратуры Новоусманского района в ходе проверки обнаружили нарушения закона в водоснабжение поселка 1-го отделения совхоза «Масловский». Оказалось, что вода в кранах у жителей этого населенного пункта превышает гигиенические нормативы по мутности в 1,1 – 2,2 раза и по количеству железа в 1,3 раза. Эти данные подтверждаются экспертным заключением.

Прокуратура района возбудила в отношении директора МКП НСП ЖКХ «Масловское» дела об административных правонарушения. По ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» он может быть оштрафован на сумму от двух до трех тысяч рублей. По ч. 2 ст. 8.42 КоАП РФ «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» предусмотрено наказание от 10 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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