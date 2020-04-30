Под Воронежем мужчину оштрафовали за то, что он поехал в соседнее село к приятелю
Каширский районный суд оштрафовал местного жителя за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Мужчина просто поехал к знакомому в соседнее село в гости. Хотя до этого его уже предупреждал полицейский о необходимости оставаться дома. Однако тот всерьез слова стража порядка не воспринял, так как был пьян.
Возможно, штраф в 1000 рублей отрезвит недисциплинированного жителя Каширского района. Хотя решение суда пока не вступило в законную силу, и еще есть шанс его обжаловать.
Напомним, на аналогичную сумму за похожие нарушения режима самоизоляции оштрафовали восемь жителей Богучарского и Петропаловского района. А мужчины из Новоусманского и Калачеевского района, ездившие за границу, вынуждены были заплатить и вовсе по 15 тысяч рублей. В то же время женщине из Центрального района Воронежа удалось избежать штрафа, так как она доказала, что вынуждена была пойти к стоматологу из-за сильной зубной боли.
ИСТОЧНИК KP.RU