Под Воронежем мужчину оштрафовали за то, что он поехал в соседнее село к приятелю

30 Апр 2020 2020-04-30T19:19:18+03:00

Мужчина еще может обжаловать штраф, который ему назначил суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Он должен будет заплатить тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Каширский районный суд оштрафовал местного жителя за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Мужчина просто поехал к знакомому в соседнее село в гости. Хотя до этого его уже предупреждал полицейский о необходимости оставаться дома. Однако тот всерьез слова стража порядка не воспринял, так как был пьян.

Возможно, штраф в 1000 рублей отрезвит недисциплинированного жителя Каширского района. Хотя решение суда пока не вступило в законную силу, и еще есть шанс его обжаловать.

Напомним, на аналогичную сумму за похожие нарушения режима самоизоляции оштрафовали восемь жителей Богучарского и Петропаловского района. А мужчины из Новоусманского и Калачеевского района, ездившие за границу, вынуждены были заплатить и вовсе по 15 тысяч рублей. В то же время женщине из Центрального района Воронежа удалось избежать штрафа, так как она доказала, что вынуждена была пойти к стоматологу из-за сильной зубной боли.

ИСТОЧНИК KP.RU