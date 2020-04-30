Пожар, погубивший 20 рыбацких домиков под Воронежем, попал на видео

30 Апр 2020 2020-04-30T18:38:30+03:00

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Сотрудники МЧС выложили видео тушения крупного пожара в рыбацком поселке Радчино Рамонского района. В ночь на 30 апреля там сгорели более 20 рыбацких домиков и хозяйственных построек.

Напомним, о пожаре в МЧС сообщили в 2.24. К моменту приезда первых подразделений горели пять домиков. Однако из-за плотной застройки огонь перекинулся и на другие. Пришлось вызывать дополнительные силы МЧС. Пожар удалось локализовать только в 5.11, а в 5.45 его окончательно ликвидировали. В кооперативе удалось спасти от огня более 300 строений. К счастью, никто не погиб и не получил ожогов.

В региональной прокуратуре взяли на контроль проверку, в ходе которой устанавливают причины пожара.

В день пожарной охраны России от огня был спасён рыбацкий поселок.

ИСТОЧНИК KP.RU