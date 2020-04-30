2020-04-30T18:05:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса жителей Воронежской области увеличилось до 87 человек

В то же время больше стало и людей, госпитализированных с подозрением на эту болезнь
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Число жителей Воронежской области, выздоровевших от коронавируса, выросло на 13 человек.Число жителей Воронежской области, выздоровевших от коронавируса, выросло на 13 человек.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Областные власти предоставили свежие цифры по заболеваниям коронавирусом. На этот раз новости в целом хорошие – число выздоровевших увеличилось на 13 человек, теперь их 87.

С другой стороны, стало больше жителей области, лежащих в больнице с подозрением на коронавирус. Их теперь 596 (было 573). Напротив, уменьшилось число людей, наблюдаемых на дому в связи с приездом из-за границы. Их было 2583 человека, стало 2555. В то же время, по данным регионального управления Роспотребнадзора, жителям нашего региона сделали уже 43547 тестов на коронавирус.

Напомним, на данный момент от коронавируса в Воронежской области умерли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса жителей Воронежской области увеличилось до 87 человек
В Воронежской области ослабили режим самоизоляции
СМИ: в «Воронежпассажиртранс» нагрянули силовики
В Воронеже на четверо суток закроют дорогу на улице Солнечной
В Воронеже за сутки изъяли пять фальшивых 5000-рублевых купюр
В Воронежской области почти 522 млн рублей направят на обеспечение учеников младших классов горячим питанием с нового учебного года
Жительница Воронежа хотела купить телевизор и микроволновку со скидкой и лишилась 52 тысяч
В Воронеже будут судить гастарбайтера, ограбившего и жестоко избившего пенсионерку и ее внука
Артисты драмтеатра прочитают воронежцам цикл военных рассказов
Фестиваль аниме покажет воронежцам онлайн косплей-шоу два дня
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
Жильцы памятника архитектуры в центре Воронежа: «Только сделали ремонт двора, а нам все собираются разрушить»
Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам
9 мая Никитинский театр покажет воронежцам документальный онлайн спектакль про войну с элемантами дополненной реальности
Под Воронежем спасли крольчонка, которого в зубах принесла собака
Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
В Воронежской области спилят больше 2,5 тысяч аварийных деревьев
Прокуратура проконтролирует ход проверки пожара под Воронежем, где сгорели больше 20 рыбацких домиков
Сергей Лукин поддержал акцию #ПомогиУчитьсяДома
В Воронежской области пожилая дама ограбила продуктовый магазин
За сутки коронавирус подтвердили еще у 34 воронежцев
Военные заявили, что место салюта в Воронеже все-таки будут до последнего держать в тайне
За сутки аферисты дистанционно выманили у воронежцев полмилиона рублей
Пьяные липчане угнали в Воронежской области машину, чтобы добраться домой