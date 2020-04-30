Число выздоровевших от коронавируса жителей Воронежской области увеличилось до 87 человек
Областные власти предоставили свежие цифры по заболеваниям коронавирусом. На этот раз новости в целом хорошие – число выздоровевших увеличилось на 13 человек, теперь их 87.
С другой стороны, стало больше жителей области, лежащих в больнице с подозрением на коронавирус. Их теперь 596 (было 573). Напротив, уменьшилось число людей, наблюдаемых на дому в связи с приездом из-за границы. Их было 2583 человека, стало 2555. В то же время, по данным регионального управления Роспотребнадзора, жителям нашего региона сделали уже 43547 тестов на коронавирус.
Напомним, на данный момент от коронавируса в Воронежской области умерли девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU