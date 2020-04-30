В Воронежской области ослабили режим самоизоляции
В региональном правительстве сообщили об изменениях в постановлении о мерах по борьбе с коронавирусом на территории области.
В частности, это касается предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Они могут начать готовиться для того, чтобы заработать в полную мощь с 6 мая, а приступить к производству — с 12 мая. С той же даты разрешается работа предприятий, поставляющих продукцию для нефтегазового сектора.
Кроме того, с 1 мая разрешили розничную торговлю стройматериалами, оборудованием и комплектующими, сеянцами, саженцами, семенами, удобрениями, посадочным материалом, средствами защиты растений, ИА также садово-огородной техникой и инвентарем.
Напомним, в начале апреля областные власти дали «зеленый свет», в основном, предприятиям строительного сектора и обрабатывающим производствам с малым числом работников. Затем разрешили открыться парикмахерским и предприятиям, оказывающим ритуальные услуги.
Все остальные ранее принятые ограничительные меры губернатор Александр Гусев продлил до 11 мая включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU