В Воронежской области ослабили режим самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T18:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В региональном правительстве сообщили об изменениях в постановлении о мерах по борьбе с коронавирусом на территории области.

В частности, это касается предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Они могут начать готовиться для того, чтобы заработать в полную мощь с 6 мая, а приступить к производству — с 12 мая. С той же даты разрешается работа предприятий, поставляющих продукцию для нефтегазового сектора.

Кроме того, с 1 мая разрешили розничную торговлю стройматериалами, оборудованием и комплектующими, сеянцами, саженцами, семенами, удобрениями, посадочным материалом, средствами защиты растений, ИА также садово-огородной техникой и инвентарем.

Напомним, в начале апреля областные власти дали «зеленый свет», в основном, предприятиям строительного сектора и обрабатывающим производствам с малым числом работников. Затем разрешили открыться парикмахерским и предприятиям, оказывающим ритуальные услуги.

Все остальные ранее принятые ограничительные меры губернатор Александр Гусев продлил до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU