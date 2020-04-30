2020-04-30T16:47:29+03:00
Происшествия

СМИ: в «Воронежпассажиртранс» нагрянули силовики

По данным ряда источников, они проверяют информацию о незаконной трате более десяти миллионов рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Визиты силовиков показывают, что на предприятии далеко не все в порядке.Визиты силовиков показывают, что на предприятии далеко не все в порядке.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В ряде СМИ сообщили, что 29 апреля в офисы МКП «Воронежпассажиртранс» на улицах Пирогова и Серафимовича пришли с проверкой полицейские. По неофициальным данным, они могли проверять информацию о незаконной трате более 10 миллионов рублей. Якобы была проведена нехитрая комбинация: на предприятии подали заявку на горючее, сильно превышающую реальные потребности. А излишек продали, в том числе и используя крупную сеть заправок. Уголовное дело, однако, пока не возбуждали.

Впрочем, эту информацию в полиции пока не подтверждают. На предприятии заявили, что без разрешения мэрии ничего комментировать не будут. В городской администрации по поводу проверки также ничего не сказали. Зато сообщили о смене главы «Воронежпассажиртранса»:

- Предыдущий директор предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию, последним рабочим днем стало 29 апреля. С 30 апреля исполнять обязанности руководителя будет заместитель директора МКП Андрей Братякин.

Любопытно, что уход Михаила Трофимова совпал с датой проверки.

Напомним, также, что в конце февраля в «Воронежпассажитрансе» провели проверку сотрудники прокуратуры. Работники надзорного ведомства выяснили, что водители и другие сотрудники предприятия вовремя не проходили подготовку и аттестацию, призванную подготовить к возможной защите от террористических актов. В мэрии тогда пообещали навести порядок в этом направлении деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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