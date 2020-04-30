2020-04-30T16:15:50+03:00
Общество

В Воронеже на четверо суток закроют дорогу на улице Солнечной

Нельзя будет проехать по участку в районе пересечения с проспектом Труда
Юрий КОЗЛОВ
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С 20.00 30 апреля до 20.00 4 мая закроют движение на одностороннем участке улицы Солнечной в районе выезда с нее на проспект Труда. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Решение о перекрытии приняли, чтобы не мешать прокладке канализационной сети. Этими работами занимаются сотрудники ООО «Адмирал 3».

Транспорт в обоих направлениях в течение этих четырех суток будет ездить по параллельному одностороннему участку улицы Солнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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