2020-04-30T15:52:29+03:00
Происшествия

В Воронеже за сутки изъяли пять фальшивых 5000-рублевых купюр

Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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29 апреля воронежские полицейские изъяли из оборота пять пятитысячных купюр, имеющих признаки подделки.

- Фальшивые деньги обнаружили при проведении инкассации в различных финансовых учреждениях. Проверка показала, что банкноты, в основном, поступили в отделения банков из магазинов розничной торговли. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские сообщили, что поддельные купюры зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей - МХ43962**, МВ89362**.

- для 1000 рублей - аМ24024**, ек27443**.

Правоохранители напоминают,если вам попалась купюра, вызывающая сомнение в подлинности, не стоит пытаться ее сбыть, надо сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного - 102. Потому что за сбыт поддельных купюр грозит срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. А поймают очень быстро: большинство торговых точек оборудовано детекторами подлинности банкнот и видеокамерами, а на улицах работает система камер видеонаблюдения «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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