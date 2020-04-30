В Воронежской области почти 522 млн рублей направят на обеспечение учеников младших классов горячим питанием с нового учебного года
Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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30 апреля в ходе 56 заседания Воронежская областная Дума приняла изменения в статью 8 Закона Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области».
ИСТОЧНИК KP.RU