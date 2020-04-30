30 Апр 2020 2020-04-30T15:04:57+03:00

В Воронежской области почти 522 млн рублей направят на обеспечение учеников младших классов горячим питанием с нового учебного года

Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов