2020-04-30T14:37:46+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа хотела купить телевизор и микроволновку со скидкой и лишилась 52 тысяч

Женщина доверила покупку техники знакомому, который ее обманул
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Воронежа потеряла почти 52 тысячи рублей, доверив покупку бытовой техники знакомому. 40-летняя дама попросила мужчину приобрести для нее телевизор и микроволновую печь, потому что он сообщил, что имеет возможность купить товары на складе магазина со скидкой. Женщина перевела на счет знакомому 51 800 рублей Но больше не видела ни знакомого, ни денег, ни техники. Пришлось искать мошенника оперативникам.

36-летнего подозреваемого задержали в Семилукском районе по месту проживания. Он признался, что потратил деньги на личные нужды. Теперь ему придется ответить за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежа хотела купить телевизор и микроволновку со скидкой и лишилась 52 тысяч
В Воронеже будут судить гастарбайтера, ограбившего и жестоко избившего пенсионерку и ее внука
Артисты драмтеатра прочитают воронежцам цикл военных рассказов
Фестиваль аниме покажет воронежцам онлайн косплей-шоу два дня
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
Жильцы памятника архитектуры в центре Воронежа: «Только сделали ремонт двора, а нам все собираются разрушить»
Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам
9 мая Никитинский театр покажет воронежцам документальный онлайн спектакль про войну с элемантами дополненной реальности
Под Воронежем спасли крольчонка, которого в зубах принесла собака
Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
В Воронежской области спилят больше 2,5 тысяч аварийных деревьев
Прокуратура проконтролирует ход проверки пожара под Воронежем, где сгорели больше 20 рыбацких домиков
Сергей Лукин поддержал акцию #ПомогиУчитьсяДома
В Воронежской области пожилая дама ограбила продуктовый магазин
За сутки коронавирус подтвердили еще у 34 воронежцев
Военные заявили, что место салюта в Воронеже все-таки будут до последнего держать в тайне
За сутки аферисты дистанционно выманили у воронежцев полмилиона рублей
Пьяные липчане угнали в Воронежской области машину, чтобы добраться домой