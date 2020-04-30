Жительница Воронежа хотела купить телевизор и микроволновку со скидкой и лишилась 52 тысяч

30 Апр 2020 2020-04-30T14:37:46+03:00

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Жительница Воронежа потеряла почти 52 тысячи рублей, доверив покупку бытовой техники знакомому. 40-летняя дама попросила мужчину приобрести для нее телевизор и микроволновую печь, потому что он сообщил, что имеет возможность купить товары на складе магазина со скидкой. Женщина перевела на счет знакомому 51 800 рублей Но больше не видела ни знакомого, ни денег, ни техники. Пришлось искать мошенника оперативникам.

36-летнего подозреваемого задержали в Семилукском районе по месту проживания. Он признался, что потратил деньги на личные нужды. Теперь ему придется ответить за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU