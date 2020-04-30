2020-04-30T13:59:18+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить гастарбайтера, ограбившего и жестоко избившего пенсионерку и ее внука

Его подельнику уже вынесли приговор
Юрий КОЗЛОВ
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24-летнему гастарбайтеру грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.24-летнему гастарбайтеру грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В прокуратуре Железнодорожного района направили в суд уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Узбекистана.

По данным следствия, в августе 2017 года молодой человек договорился со своим земляком о том, чтобы напасть на 64-летнюю пенсионерку, в доме которой незадолго до этого они делали строительные работы.

Гастарбайтеры, разбив стекла, ворвались в частный дом на улице Котовского где, кроме пенсионерки, был ее 13-летний внук. Мерзавцы избили хозяйку дома и мальчика, причинив им тяжелые травмы, требуя отдать деньги и драгоценности. В итоге они унесли все накопления пенсионерки и ювелирные украшения на общую сумму 146 тысяч рублей.

Одного из грабителей задержали достаточно быстро. Его уже осудили на девять лет колонии строгого режима, он уже отбывает срок. Однако его подельник скрылся и долго находился в розыске. 24-летнего узбека поймали только в январе 2020 года. Теперь его дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде. По части 3 статьи 162 УК РФ «Разбойное нападение, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» гастарбайтеру грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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