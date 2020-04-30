Артисты драмтеатра прочитают воронежцам цикл военных рассказов
Проект идет с сурдопереводом
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В Воронеже продолжается инклюзивный онлайн проект с участием артистов драмтеатра и школы-интерната № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ко Дню Победы актеры прочитают цикл военных рассказов для детей с сурдопереводом.
Прозвучат рассказы и стихи известных авторов - Твардовского, Алексеева, Богомолова, Драгунского, Симонова, Митяева и других.
Послушать рассказы можно в аккаунтах Кольцовского театра и Библиотеки Воронежа в соцсети ВКонтакте, а также на сайтах Централизованной библиотечной системы Воронежа и школы-интерната № 6.
ИСТОЧНИК KP.RU