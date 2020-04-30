Фестиваль аниме покажет воронежцам онлайн косплей-шоу два дня

30 Апр 2020 2020-04-30T13:26:36+03:00

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Всероссийский фестиваль японской анимации VRNFEST, который пройдет в Воронеже в онлайн-формате со 2 по 4 мая, опубликовал программу. Запланированы косплей-номера, концерты, интересные лекции.

- Каждый год поклонников фестиваля становится больше. Мы надеемся, 2020 не станет исключением! Обстоятельства подтолкнули нас уйти в онлайн, но возможно, благодаря этому среди зрителей появятся люди, которые раньше не решались добраться до Воронежа или вообще о нас не знали. В этом году будут и новые выступления, и возможность попутешествовать вместе с нами в прошлое - увидеть ретроспективу косплей-шоу за всю его историю, - отметили организаторы. - Участники из разных городов создали костюмы и записали свои выступления на видео, ведущие подготовились к выходу в прямой эфир прямо из дома, а операторы достали из своих архивов записи выступлений прошлых лет.

Главная фишка фестиваля - косплей-шоу - в этом году продлится два дня. Трансляция всех событий пройдет на сайте фестиваля.

2 мая в 14.00 стартует форум. В 14.10 начнется косплей-шоу (день первый).

3 мая пройдут семинары и лекции. 16.40 Келлер и Шагрон расскажут о работе с натуральной кожей и научат основам ее тиснения. В 17.30 автор статей о комиксах на Канобу, 2х2 и в Мире Фантастики Денис Варков прочитает лекцию «Как Marvel пробовали делать мангу про супергероев», это небольшой экскурс о попытках одного из крупнейших западных издательств комиксов выйти на японский рынок, предложив свою мангу. В 18.30 руководитель студии дубляжа Реанимедиа Александр Фильченко расскажет про фильмы, к которым приложил руку за последний год. В конце каждого семинара зрители смогут задать вопросы спикерам в прямом эфире. В 20.00 - концерт в убежище с участием звезд российских аниме-конвентов и талантливых новичков.

4 мая в 14.00 второй день косплей-шоу - онлайн-шествие в режиме видеоконференции.

Напомним, в прошлом году 20-й фестиваль японской анимации в Воронеже посетили более 10 тысяч человек, в его мероприятиях были заняты более 500 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU