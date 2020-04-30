Жильцы памятника архитектуры в центре Воронежа: «Только сделали ремонт двора, а нам все собираются разрушить»

30 Апр 2020 2020-04-30T13:27:47+03:00

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В Центральном районе разгорается скандал. Жильцы дома № 37 по улице 20 лет ВЛКСМ (это памятник архитектуры XIX века, охраняемый государством) опасаются, что их новый сосед, взявший в аренду большой участок земли наверху, разрушит их двор, где в 2019 году провели благоустройство. На это выделяли деньги по федеральной программе. Теперь, по сведениям местных жителей, арендатор участка собирается по непонятным основаниям раскопать их двор, чтобы переоборудовать канализацию. Мнения людей по поводу того, устраивает ли их то, что через их территорию проложат трубы, которые имеют обыкновение часто лопаться с соответствующим запахом, вроде как никто не спрашивает.

У самого арендатора Эдуарда Худякова на этот счет другая точка зрения:

- Я занимаюсь обустройством участка. Там была грязь и антисанитария, бегали крысы. Сейчас рабочие приводят его в порядок. Что же касается канализации, целиком полагаюсь на советы специалистов. Пока у меня нет четкого понимания, как ее будут перестраивать.

На арендованном участке уже залили фундамент.Фото: Юрий КОЗЛОВ

А тем временем 30 апреля рабочие арендатора снесли несколько сараев на территории двора дома № 37. При этом по крайней мере на один, по данным местных жителей, была «зеленка». Причем фактически они были разрушены еще несколько недель назад - оставался только фасад, его сейчас и убрали.

Сараи фактически были разрушены еще несколько недель назад.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Основания этих действий неясны. Кроме того, открылся вход сверху в до последнего времени изолированный в этой части двор. Правда, вскоре там поставили забор. Но почему-то сказали, что он временный. Сделают ли капитальный в будущем или вообще его уберут, пока непонятно.

В управе Центрального района пообещали уточнить границы арендованного участка, чтобы понять, куда может развить дальнейшую активность новый сосед. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU