2020-04-30T12:59:09+03:00
Звезды

9 мая Никитинский театр покажет воронежцам документальный онлайн спектакль про войну с элемантами дополненной реальности

Посмотреть трансляцию можно будет бесплатно в течение суток
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 мая Никитинский театр покажет прямую трансляцию документального спектакля, приуроченного к 75-летию Победы. В основу постановки «Письма войны» войдут реальные документы.

- Это будет пронзительный, человечный спектакль, основанный на реальных воспоминаниях, поэзии и песнях прошлого века. Но не привычный в классическом понимании «датный» спектакль-концерт. Помимо артистов театра на экране можно будет увидеть элементы AR - дополненной реальности. Даже в условиях пандемии мы стараемся быть адаптивными к новым реалиям, но в то же время выполнять свою социальную и гражданскую функции, - сообщили в Никитинском.

Артисты театра сыграют спектакль всего один раз. Трансляция стартует в 12.00 в соцсетях. Ее можно будет посмотреть бесплатно в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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9 мая Никитинский театр покажет воронежцам документальный онлайн спектакль про войну с элемантами дополненной реальности
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