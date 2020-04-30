2020-04-30T12:57:21+03:00
Дом. Семья

Под Воронежем спасли крольчонка, которого в зубах принесла собака

Малышке нет еще и недели
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: центр реабилитации диких животных «Сердце леса».Фото: центр реабилитации диких животных «Сердце леса».
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В Новой Усмани спасли крольчонка-девочку, которой не было еще и недели. Малышку в возрасте трех-четырех дней в зубах к хозяевам принесла собака. Люди сразу же передали детеныша в центр реабилитации диких животных «Сердце леса». Где животное нашло малышку, неизвестно. По словам местных жителей, в округе нет кролиководов.

Как рассказала учредитель центра Анита Придоткайте, у крольчонка есть небольшие ранки. Но жизни малышки теперь ничего не угрожает. Ее откармливают молочной смесью в ручную.

- Мне бы не хотелось, чтобы он попал на ферму, поэтому рощу его сама. Как только он сможет кушать сам, пристрою в новую подходящую семью, - рассказала девушка.

Кстати, «Сердце леса» рассказали, как отличить зайчонка от крольчонка. Оказывается, первые рождаются в шерсти и с открытыми глазами, а вторые - слепыми и лысенькими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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