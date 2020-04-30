В Воронежской области спилят больше 2,5 тысяч аварийных деревьев

30 Апр 2020 2020-04-30T12:03:19+03:00

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В Воронежской области в этом году спилят более 2,5 тысяч аварийных деревьев по обращениям местных жителей. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

На заседании в региональном правительстве руководитель областного управления лесного хозяйства Александр Сысоев пояснил, что площадь поврежденных и погибших лесов сейчас составляет 34,9 га. Это 8,8 процента от площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда. Из них проведение санитарно-оздоровительных мероприятий требуется на площади 25,6 тыс. га. Здесь у насаждений высокая степень повреждения.

Для того, чтобы обеспечить безопасность лесов в регионе, необходимо каждый год производить санитарно-оздоровительные мероприятия и рубки на площади не менее 775 га. В этом году такие работы проведут на площади в 3 га. Кроме того, от валежника и сухостоя очистят территорию в 200 га.

Напомним, сейчас в регионе действует противопожарный режим. Его ввели с 1 апреля. В это время запрещено въезжать в леса и разводить там костры.

ИСТОЧНИК KP.RU