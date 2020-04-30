Прокуратура проконтролирует ход проверки пожара под Воронежем, где сгорели больше 20 рыбацких домиков

30 Апр 2020 2020-04-30T12:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воронежской области взяла под контроль ход проверки по факту крупного пожара в Рамонском районе, который произошел в половине третьего ночи 30 апреля.

Напомним, в поселке Радчино сгорели два десятка рыбачьих домиков и хозпостроек. Площадь возгорания составила 700 кв.м. Человеческих жертв и пострадавших нет. Эксперты устанавливают причины возгорания.

- На место пожара побывал прокурор области Александр Гулягин, он лично выяснял причиненный гражданам ущерб и координировал работу правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU