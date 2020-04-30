В Воронежской области пожилая дама ограбила продуктовый магазин

30 Апр 2020 2020-04-30T11:33:37+03:00

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В Поворино задержали пожилую даму, ограбившую продуктовый. 62-летняя женщина во второй половине дня зашла в один из магазинов, сложила в сумку необходимые продукты и прошла через кассу, не оплатив товар. В магазине пытались остановить женщину, но она, оттолкнув кассира, смогла убежать. Она вынесла продуктов на 3 000 рублей.

Оперативники по записям с камер видеонаблюдения установили личность налетчицы, ее задержали по месту проживания. В отделе полиции выяснилось, что женщина уже была судима.

За грабеж ей грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU