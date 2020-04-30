За сутки коронавирус подтвердили еще у 34 воронежцев
Контактировавших с ними проверят на инфекцию
фото из архива КП
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. 30 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще 34 человек. Пациенты лечатся под регулярным наблюдением врачей. Контактировавших с заболевшими проверят на инфекцию, отметили в правительстве региона.
С начала пандемии коронавирусом заразились 493 воронежца. Выздоровели 74 человека. Девять умерли. 573 человека изолированы в больницах, 2 583 жителя региона находятся под наблюдением дома
ИСТОЧНИК KP.RU