2020-04-30T12:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус подтвердили еще у 34 воронежцев

Контактировавших с ними проверят на инфекцию
Ярослав ИВАНОВ
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фото из архива КПфото из архива КП
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. 30 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще 34 человек. Пациенты лечатся под регулярным наблюдением врачей. Контактировавших с заболевшими проверят на инфекцию, отметили в правительстве региона.

С начала пандемии коронавирусом заразились 493 воронежца. Выздоровели 74 человека. Девять умерли. 573 человека изолированы в больницах, 2 583 жителя региона находятся под наблюдением дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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