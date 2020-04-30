2020-04-30T12:15:00+03:00
Общество

Военные заявили, что место салюта в Воронеже все-таки будут до последнего держать в тайне

Они скорректировали информацию о том, что праздничные залпы будут делать, как и обычно, с Чернавской дамбы
Юрий КОЗЛОВ
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Точно известно только то, что салют можно будет увидеть по телевизору.Точно известно только то, что салют можно будет увидеть по телевизору.Фото: из архива «КП»
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Источник "КП" в военных структурах сообщил, что в ближайшее время на сайте Министерства обороны изменят информацию о месте проведения салюта 9 мая в центре Воронежа. Ранее заявляли, что стрелять будут, как обычно, с Чернавской дамбы. Теперь же стало известно, что, как и сообщали областные власти, место проведения салюта будут держать в тайне.

Салют можно будет увидеть по телевидению и жителям тех домов, недалеко от которых он пройдет. Вот только и для них праздничные залпы будут сюрпризом. Напомним, место салюта не объявляют, чтобы не собралась толпа желающих его посмотреть, и это потом не спровоцировало вспышку коронавируса.

Ранее сообщали, что 9 мая над 12 городами России, в том числе и над Воронежем, пролетят более сотни самолетов и вертолетов. На самом деле это общее число воздушной техники, и над каждым конкретным городом ее будет на порядок меньше. Точное число, правда, не назвали. Неясен и маршрут воздушного парада. Предположили только, что самолеты и вертолеты пролетят где-то над центром Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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