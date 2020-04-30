2020-04-30T10:39:07+03:00
Происшествия

За сутки аферисты дистанционно выманили у воронежцев полмилиона рублей

В основном под предлогом защиты денег от несанкционированного доступа
Ярослав ИВАНОВ
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За 29 апреля мошенники обманули 15 жителей Воронежской области в общей сложности на полмиллиона рублей. Причем дистанционным способом, в основном под предлогом защиты денег от несанкционированного доступа.

Житель Северного района хотел заказать суши на сайте доставки японской еды. Оператор в чате сообщил, что необходимо оставить данные своей банковской карты и совершить несколько операций. 26-летний мужчина выполнил команды через мобильное приложение. В итоге, мошенники завладели 6400 рублей.

Полицейские фиксируют в последнее время рост числа случаев мошенничества с пластиковыми картами. В связи с этим будьте бдительны. Никогда не сообщайте ПИН-код своей карты. Не пишите его на карточку. Не давайте карту никому. Немедленно блокируйте карту при ее утере. Старайтесь снимать деньги только в банкоматах, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в госучреждениях, банках, крупных торговых центрах. Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой. В случае некорректной работы банкомата - если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается - откажитесь от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.

Если вам позвонили из какой-либо организации, если получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите ее выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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