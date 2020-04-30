Пьяные липчане угнали в Воронежской области машину, чтобы добраться домой

30 Апр 2020 2020-04-30T10:23:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Верхнехавском районе поймали угонщиков «десятки». Житель села Углянец утром не обнаружил у дома своего ВАЗ-2110. Полицейские нашли брошенный автомобиль в соседнем поселке. Личности угонщиков установили по отпечаткам, оставленным в автомобиле. Ими оказались неоднократно судимые жители Липецкой области. 32- и 37-летнего мужчин задержали на одной из улиц Краснолесного.

Оказалось, в ночь на 28 апреля подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили у одного из домов на улице Черняховского села Углянец припаркованный автомобиль. Машина оказалась открытой, а в замке зажигания торчали ключи. Мужчины уехали на чужом автомобиле. Однако у поселка Краснолесный в легковушке закончился бензин, угонщикам пришлось бросить машину.

- Задержанные признались, что накануне они добирались на поезде домой в Липецкую область, однако их высадили на станции Углянец. Денег на билеты у них не было, поэтому они и решили угнать чужую машину, чтобы добраться домой, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - За угон им грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU